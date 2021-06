Das Wetter: Auch am Abend und in der Nacht starke Regenfälle und Gewitter, örtlich mit Hagel und schweren Sturm- bis Orkanböen. 19 bis 9 Grad. Morgen viele Wolken, in der Mitte und im Südosten lockert es auf. Richtung Norden weiter Unwettergefahr. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag starkt bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. An der Küste sonnig. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.