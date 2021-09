Das Wetter: Meist wechslend bewölkt mit Schauern. Im Osten und Südosten Gewitter mit Starkregen, örtlich Unwetter. Tageshöchstwerte 21 bis 26 Grad. Morgen in der Nordhälfte allmählich nachlassende Niederschläge, in der Südhälfte heiter und trocken. 20 bis 26 Grad.

Die weitere Aussichten:

Am Montag nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, vor allem in der Südhälfte länger sonnig. An den Alpen einzelne Gewitter möglich. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.