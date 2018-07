Das Wetter: Verbreitet heiter bis wolkig und trocken. An den Alpen und im Bayerischen Wald etwas Schauer und auch Gewitter möglich. 25 bis 33 Grad. Am Montag verbreitet sonnig. Im Westen und Nordwesten sowie am Alpenrand stärker bewölkt, aber meist trocken. 25 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordwesthälfte zunehmend stärker bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Nach Osten und Süden meist trocken und sonnig. 26 bis 38 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.