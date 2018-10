Das Wetter: Heiter bis wolkig, ganz im Westen am Abend etwas Regen. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Morgen im Westen bewölkt, im Osten heiter. Temperaturen 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte viele Wolken und ab und zu etwas Regen. In der Südosthälfte locker bewölkt. 9 bis 16 Grad.