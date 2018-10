Das Wetter: Im Norden kurze Schauer, sonst locker bewölkt, zum Teil sonnig. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Morgen im Westen bewölkt, im Osten heiter. Temperaturen 11 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordwesthälfte viele Wolken und ab und zu etwas Regen. In der Südosthälfte locker bewölkt. 9 bis 16 Grad.