Das Wetter: Im Norden und an den Alpen wolkig, ansonsten nach Auflösung von Nebelfeldern sonnig und heiter. An der Nordsee kurze Schauer. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten viele Wolken und etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung oft sonnig. 22 bis 28 Grad, an der Küste um 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist heiter und trocken. Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad im Norden, sonst bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.