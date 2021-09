Das Wetter: Im Norden anfangs kräftiger Regen, später einzelne Schauer bei wechselnder Bewölkung. An der See zunächst schwere Sturmböen, die im Laufe des Tages nachlassen. Im übrigen Land heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Morgen im Norden und Westen dicht bewölkt mit etwas Regen. Sonst viel Sonne. An der Nordsee erneut Sturmböen möglich. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Osten und Süden länger sonnig. In den übrigen Landesteilen bewölkt, aber nur anfangs noch etwas Regen. 15 bis 20, im Süden bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.