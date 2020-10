Der Wetterbericht, die Lage: Schwacher Tiefdruckeinfluss sorgt in Verbindung mit dem Zustrom kühler Meeresluft für wechselhafte Witterung.

Die Vorhersage:

Nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und meist trocken. Nachmittags im Osten Aufzug dichter Wolken und am Abend Regen. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. Morgen bewölkt mit teils länger anhaltendem Regen, außer im Westen und Südwesten. Vor allem an den Alpen länger sonnig. Temperaturen 6 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wolkig. Vom Nordosten bis in den Südwesten gebietsweise leichter Regen. Im Nordwesten und südlich der Donau örtlich kurze Auflockerungen. In der Nordhälfte 9 bis 12 und in der Südhälfte 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.