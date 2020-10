Das Wetter: Heiter bis wolkig und meist trocken. Im Osten dichte Wolken und am Abend Regen. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. Morgen bewölkt, an der Nordsee Schauer. Im Osten dicht bewölkt und teils anhaltender und kräftiger Regen. 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wolkig. Vom Nordosten bis in den Südwesten gebietsweise leichter Regen. Im Nordwesten kurze Auflockerungen. In der Nordhälfte 9 bis 12 und in der Südhälfte 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.