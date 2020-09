Der Wetterbericht, die Lage: Eine schwache Kaltfront greift langsam auch auf den Süden Deutschlands über.

Die Vorhersage:

Nachts auflockernde Bewölkung, im Süden dicht bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag Wechsel aus Sonne und Wolken, im Süden weiter bewölkt, örtlich ein wenig Regen. Temperaturen von 17 Grad an der See bis 27 Grad im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag nach Auflösung von Nebelfeldern heiter oder sonnig. Im Norden und an den Alpen bewölkt. An den Küsten 17 bis 21, sonst 22 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.