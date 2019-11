Das Wetter: Am Abend und in der Nacht häufig stark bewölkt. Von West nach Ost Durchzug leichter Niederschläge. Tiefttemperaturen 5 bis minus 1 Grad. Morgen in der Westhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern. Im Osten heiter bis wolkig und meist trocken. Im Südosten Regen. 6 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordwesten und Westen wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich Schauer. Sonst örtlich sonnig. Im Süden und Südosten zeitweise Regen. 2 bis 9 Grad.