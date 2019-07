Das Wetter: Heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. 20 bis 29 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Im Osten und Süden zunächst noch sonnig. 21 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südwesten länger sonnig. Höchstens 20 Grad an der Nordsee, bis zu 30 Grad an Oberrhein und Donau.