Das Wetter: Im Norden wolkig und im Nordwesten etwas Regen. Sonst vielfach sonnig. Höchstwerte 18 Grad an der Nordsee und bis 23 Grad am Oberrhein. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt und vereinzelt Regen. Im Süden heiter und trocken. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nördlich des Mains stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Im Süden meist sonnig oder locker bewölkt. 20 bis 28 Grad.