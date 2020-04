Das Wetter: Nachts locker bewölkt und örtlich etwas Nebel. Nur im Mittelgebirge etwas Regen. Tiefstwerte plus vier bis minus 5 Grad. Am Tage heiter bis wolkig. Im Mittelgebirgaum stärker bewölkt. Höchstwerte 8 bis 15, am Oberrhein bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag viel Sonne, kaum Wolken und überall trocken. Höchstwerte 14 bis 19 Grad, im Westen und Südwesten bis 22 Grad.