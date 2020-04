Das Wetter: Am Tage heiter bis wolkig. Im Mittelgebirgaum stärker bewölkt. Höchstwerte 8 bis 15, am Oberrhein bis 17 Grad. Am Sonntag viel Sonne, kaum Wolken und überall trocken. Höchstwerte 14 bis 19 Grad, im Westen und Südwesten bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet sonnig und trocken. Später von Nordwesten her Aufzug von Wolken. Warme 19 und 24 Grad, nur ganz im Nordosten um 15 Grad.