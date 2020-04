Das Wetter: Bis zum Abend meist sonnig, nur im östlichen Mittelgebirgsraum und ganz im Norden stärker bewölkt, aber trocken. Höchstwerte 8 bis 15, am Oberrhein bis 18 Grad. In der kommenden Nacht locker bewölkt, im Süden klar bei Tiefstwerten zwischen plus 5 und minus 4 Grad. Morgen viel Sonne bei 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet sonnig und trocken. Später von Nordwesten her Aufzug von Wolken. 19 bis 24 Grad, nur ganz im Nordosten um 15 Grad.