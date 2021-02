Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochkeil schwenkt zögernd hinweg ostwärts und verstärkt sich dabei. Von Südwesten her gelangt sehr milde Luft ins Land.

Die Vorhersage:

Heiter bis wolkig, von Südwesten her zunehmend sonnig. Höchstwerte in der Westhälfte 14 bis 20 und in der Osthälfte 8 bis 14 Grad. Morgen überwiegend sonnig und trocken. Temperaturen 13 bis 20 Grad, an der See sowie im Südosten 8 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Im Nordwesten und Westen zeitweise Wolkenfelder. Sonst verbreitet sonnig. 12 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.