Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Heiter bis wolkig. An der Küste und an den Alpen etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Morgen im Norden und der Mitte bewölkt mit Schauern. Im Süden wechselnd wolkig. Im Norden und Westen 20 bis 25, sonst 24 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte im Tagesverlauf auflockernde Bewölkung. In der Südhälfte heiter bis wolkig. Temperaturen von 20 Grad an der Nordsee bis 30 Grad in Niederbayern und in der Lausitz.