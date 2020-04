Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten sonnig. Im Westen und Süden zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte an den Küsten 10 bis 15, sonst 15 bis 26 Grad. Morgen vom Norden bis in die Mitte überwiegend sonnig. Im Süden und Südwesten teils heiter, teils wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Temperaturen 10 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag sonnig bei 10 bis 22 Grad.