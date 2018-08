Das Wetter: Heiter oder gering bewölkt. Im Norden dichtere Wolkenfelder. Im Süden am Nachmittag vereinzelt kräftige Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 22 bis 29, in der Südhälfte 29 bis 35 Grad. Morgen locker bewölkt oder sonnig bei 23 bis 36 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag gering bewölkt, Höchstwerte 34 bis 39 Grad.