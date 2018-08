Das Wetter: In den Alpen sowie in den südlichen Mittelgebirgen lokal kräftige Gewitter, sonst trocken. 22 bis 35 Grad. Morgen locker bewölkt oder sonnig bei 24 bis 36 Grad. An den Alpen wieder einzelne Schauer und Gewitter.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag gering bewölkt, Höchstwerte 34 bis 38 Grad.