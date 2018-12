Das Wetter: Am heutigen Neujahrstag Durchzug eines Regengebiets von Nord nach Süd, in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 Meter Schneeregen oder Schnee. Tageshöchstwerte 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch im Norden sonnig und trocken. In der Mitte und im Süden anfangs leichter Schneefall, im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen. 1 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt und vor allem in der Mitte und im Süden gelegentlich Schneeschauer bei minus 4 bis plus 5 Grad.