Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, an den Alpen abklingender Regen. Im Süden und Südosten gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag heiter und meist trocken. Nur ganz im Norden und im Südosten Bayerns bewölkt. 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist sonnig bei 24 bis 34 Grad.