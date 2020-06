Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. An den Alpen nachlassende Schauer. 14 bis 6 Grad, in der Eifel bis 4 Grad. Am Tage viel Sonne, nur im äußersten Osten und im Süden teils bewölkt. 20 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut überwiegend sonnig, im Osten und Südosten wechselnd, teils stark bewölkt. 21 bis 31 Grad.