Das Wetter: In der Nacht vielerorts dichter Nebel oder Hochnebel, nur stellenweise klar. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Am Tag neblig-trüb bei 5 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut viel Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 5 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.