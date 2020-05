Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar, im Osten einzelne Schauer. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tage vom Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten wolkig, im Rest des Landes sonnig. Im Norden und Osten erneut 15 bis 21 Grad, im Westen und Süden 21 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend sonnig. Temperaturen von 17 Grad in Vorpommern bis 29 Grad am Niederrhein.