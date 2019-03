Das Wetter: In der Nacht bewölkt, in der Nordhälfte gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 7 bis minus 3 Grad. Am Tage im Südwesten und an der Nordsee länger sonnig. Sonst dicht bewölkt mit Regen, im Tagesverlauf nachlassend. 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag von der Weser bis zur Oder teils stärker bewölkt, aber meist trocken. Sonst vielfach sonnig. 13 bis 19 Grad.