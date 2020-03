Das Wetter:

Meist sonnig, im Osten und Süden Deutschlands bewölkt. Höchsttemperaturen zwischen 3 Grad im Vogtland und der Oberlausitz und bis 12 Grad an Ober- und Niederrhein.



Am Montag erneut viel Sonne, im Osten sowie am östlichen Alpenrand im Tagesverlauf Quellwolken. Höchstwerte 3 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nur im Südosten Bayerns teils dichtere Wolken. Sonst erneut viel Sonnenschein bei 2 bis 11 Grad.