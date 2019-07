Der gestern gemeldet Hitzerekord in Deutschland ist bereits wieder Makulatur. Den noch unbestätigten Angaben des Deutschen Wetterdiensts zufolge sind die 40,5 Grad Celsius, die aus Geilenkirchen gemeldet worden waren, bereits mehrfach übertroffen worden.

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden demnach im niedersächsischen Lingen die Marke von 42 Grad Celsius überschritten. Der Messwert wurde mit 42,6 angegeben. Man müsse noch prüfen, ob das Bestand habe, sagte ein DWD-Sprecher.



Mit diesem Ergebnis wurden gleich mehrere jüngere Temperaturrekorde hinfällig. In Lingen waren zunächst 41,5 und um 15.50 Uhr 41,6 Grad gemessen worden. Noch um 14.20 waren in Bonn-Roleber 40,6 Grad verzeichnet worden. Dort waren zwei Stunden zuvor, wie bereits am Mittwoch in Geilenkirchen 40,5 Grad registriert worden. Um 15.10 Uhr war es in Bonn-Roleber 40,7 Grad heiß.

An 15 Orten wurde der alte Rekord gebrochen

Bis zum Abend zeigten laut DWD 25 Messstationen in Deutschland Temperaturen von 40 Grad oder mehr an. An 15 Stationen wurden Werte gemessen, die den von 2015 bis gestern geltenden deutschen Allzeitrekord von 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen überschritten hatten. In der Liste der 10 heißesten Orte Deutschlands waren vier mit mehr als 41 Grad. Abgesehen von Lingen waren das Duisburg-Baerl und Tönisvorst mit jeweils 41,2 Grad und Köln-Stammheim mit 41,1 Grad.

Atomkraftwerk soll morgen abgeschaltet werden

Das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen soll wegen der steigenden Temperatur in der Weser voraussichtlich morgen abgeschaltet werden. Dann werde die kritische Grenze von 26 Grad erwartet, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums. Zum Schutz des Ökosystems dürfe dann kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss geleitet werden. Weil die Weser derzeit vergleichsweise wenig Wasser führt, erhitzt sie sich den Angaben zufolge deutlich schneller als in Zeiten höherer Pegelstände.

Britische Eisenbahn kapituliert vor Rekordtemperaturen

In Großbritannien hat die Hitze Teile des Eisenbahnnetzes lahm gelegt. Die höchsten je im Königreich gemessenen Juli-Temperaturen hätten die Oberleitung zwischen den Bahnhöfen London St. Pancras und Luton beschädigt, teilte der Betreiber East Midlands Trains mit. Sämtliche Verbindungen dort seien blockiert. "Reisen Sie nicht", twitterte das Unternehmen seinen Kunden. In Cambridge kletterten die Temperaturen auf 38,1 Grad Celsius, wie das Meteorologische Amt mitteilte. Damit war der Donnerstag der heißeste Juli-Tag in Großbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen. Der bisherige Temperaturrekord für Juli in Großbritannien stammte aus dem Jahr 2015, als 36,7 Grad Celsius gemessen wurden.



Der Betreiber des europäischen Hochgeschwindigkeitszuges Thalys stellte wegen der Hitze vorerst den Verkauf seiner Tickets ein. Die Thalys-Züge sind unter anderem zwischen Paris und Nordrhein-Westfalen unterwegs.