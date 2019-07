Das Wetter: Nachts verbreitet Regen bei Tiefstwerten von 18 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte zunehmende Auflockerungen, im Süden gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 16 bis 20, sonst 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen. Örtlich einzelne Schauer. 16 bis 23 Grad.