Das Wetter: Im Norden bewölkt, von Nordwesten her aufkommender Regen, in der Südhälfte meist sonnig. 19 bis 28 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig, sonst stärker bewölkt und regnerisch bei 16 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und Süden wolkig bis stark bewölkt, in der Mitte Aufheiterungen. 15 bis 21 Grad.