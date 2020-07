Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar, an der See und am Alpenrand etwas Regen. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Im Süden heiter. Temperaturen im Norden 15 bis 20, im Süden 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden Wolkenauflockerungen, in der Mitte dicht bewölkt und teils länger anhaltender Regen und im Süden heiter. 15 bis 27 Grad.