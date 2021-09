Der Wetterbericht, die Lage: Landesweit setzt sich wieder hoher Luftdruck mit trockeneren Luftmassen durch.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden stärker bewölkt, sonst aufgelockert, in der Südhälfte gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte heiter. Temperaturen 20 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag nach Nebelauflösung wechselnd bewölkt, in der Südhälfte länger sonnig. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.