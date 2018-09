Das Wetter: In dieser Nacht im Norden bewölkt, an den Küsten Regen, sonst teils bedeckt, teils klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt mit Regen, in der Südhälfte sonnig. Temperaturen 17 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag im Norden Wolken, in der Mitte und im Süden Regen. Temperaturen 17 bis 28 Grad.