Das Wetter: In der Nordhälfte zunehmende Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. In der Südhälfte erneut sonnig. 14 bis 23 Grad. Am Donnerstag im Nordwesten bewölkt mit Schauern, im Südosten freundlich. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag bewölkt und Schauer, vor allem im Norden Auflockerungen. 14 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.