Das Wetter: In der Nordhälfte dichte Wolkenfelder und zeitweise Regen. In der Südhälfte teils sonnig und trocken, teils Nebel oder Hochnebel. Minus 3 bis plus 9 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt, von Westen her Regen. Im Südosten zunächst trocken. 2 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag nur im Süden trocken mit sonnigen Abschnitten. Sonst stark bewölkt und teils Regen. 3 bis 12 Grad.