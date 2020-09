Das Wetter: Im Norden und im nördlichen Mittelgebirgsraum wechselnd bewölkt, teils Regen. Sonst meist heiter. Höchsttemperaturen im Norden bis 24, am Oberrhein bis 28 Grad. Morgen teils heiter, teils bewölkt. Vor allem an der Küste, in der östlichen Mitte sowie an den Alpen Schauer und einzelne Gewitter. 17 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten: Auch am Sonntag teils sonnig, teils wolkig. An den Alpen und im Nordwesten Regen. 16 bis 21 Grad.