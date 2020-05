Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hoch bewegt sich von der westlichen Nordsee über Deutschland hinweg nach Südosteuropa. Unter seinem Einfluss kann sich die kühle und trockene Luft erwärmen.

Die Vorhersage:

Im Norden und Nordosten wolkig, ab Mittag rasch auflockernd. Im Rest des Landes heiter. Höchstwerte von 11 Grad an den Küsten bis 25 Grad im Südwesten. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen im Norden 15 bis 21, sonst 20 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte zunächst sonnig oder locker bewölkt, später im Norden gebietsweise wolkiger und einzelne Schauer. Im Süden wolkig mit Schauern oder einzelnen Gewittern. 15 bis 25 Grad.