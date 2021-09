Das Wetter: Nachts im Norden dicht bewölkt, örtlich etwas Regen. Sonst nur wenige Wolken, im Süden oft auch klar. Dort gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 16 bis 4 Grad. Am Tag im Norden wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen. In der Mitte und im Süden heiter. Am Nachmittag im Südwesten Wolkenfelder und eventuell Schauer. Temperaturen im Nordosten 18 bis 22, sonst 23 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Osten und Südosten teils heiter, teils bewölkt. Im Westen gebietsweise Schauer oder Gewitter. 20 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.