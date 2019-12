Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im äußersten Norden wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 8 Grad. Morgen von Nordwesten her zunehmende Bewölkung. Im Süden und Südosten nach langsamer Nebelauflösung heiter oder sonnig. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet schauerartiger Regen, in den Mittelgebirgen Glättegefahr. Im Süden trocken und teilweise sonnig. 2 bis 10 Grad.