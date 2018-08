Das Wetter: Im Norden teils dichtere Wolkenfelder, in der Mitte und im Süden sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 25, in der Südhälfte 25 bis 29 Grad. Morgen im Westen im Tagesverlauf zunehmend wolkig mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Im Osten sonnig. Temperaturen 22 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder Gewitter. Im Westen und Südwesten einige Wolkenauflockerungen und meist trocken. 19 bis 23 Grad.