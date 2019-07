Das Wetter: Am Tage im Norden meist stark bewölkt mit etwas Regen in Küstennähe. Sonst sonnig oder locker bewölkt und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 16 Grad im Norden und 30 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und Nordosten weiter bewölkt, vereinzelt Schauer. Sonst weitgehend trocken, nach Süden hin sonnig bei 16 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist bewölkt mit örtlichem Regen, im Süden auch Gewitter. 16 bis 29 Grad.