Das Wetter: Im Norden zeitweise stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Im Rest des Landes sonnig. Höchstwerte an den Küsten 15 bis 19, sonst 20 bis 26 Grad. Morgen meist heiter oder sonnig, im Süden trotz Wolkenauflockerungen im Tagesverlauf noch Schauer. Temperaturen 15 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Westhälfte sonnig, in der Osthälfte heiter bis wolkig mit einzelnen Schauern. 14 bis 24 Grad.