Das Wetter: Im Norden viele Wolken, gelegentlich etwas Regen. Von der Mitte bis in den Süden viel Sonne. In Alpennähe Gewitter. Im Norden 16 bis 20 Grad, im Süden 25 bis 30 Grad. Morgen vielfach freundlich und trocken. Im Norden teils starker bewölkt, vereinzelt auch Regen. Am Alpenrand Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 19 Grad an der Grenze zu Dänemark und bis 29 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden zunächst noch freundlich. Sonst zunehmend stark bewölkt mit Schauern. 19 bis 28 Grad.



Das waren die Nachrichten!