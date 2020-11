Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet über Südosteuropa beeinflusst weiterhin das Wetter. Von Nordwesten nähert sich derweil die Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien.

Die Vorhersage:

Im Norden dicht bewölkt mit etwas Regen. In der Mitte und im Süden teils neblig trüb, teils aufgelockert und trocken. Höchstwerte 0 bis 11 Grad. Morgen im Norden und Nordosten stark bewölkt mit Sprühregen. Sonst Nebel oder Hochnebel und trocken. Temperaturen 0 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten hochnebelartig bedeckt, zeitweise etwas Sprühregen. Im restlichen Land teils ganztägig Nebel oder Hochnebel. Minus 1 bis plus 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.