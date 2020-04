Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

In der Nacht vielfach klar. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Morgen im Norden Durchzug dichter Wolken, sonst vielfach sonnig oder allenfalls dünne, hohe Wolkenfelder. Am Nachmittag im Südwesten Ausbildung von Quellwolken. Temperaturen im Norden 10 bis 17, im Rest des Landes 18 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag oftmals heiter, teils auch wolkig. Im Süden und Südwesten vereinzelt Schauer. 13 bis 26 Grad.