Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Norden bewölkt, zeitweise etwas Regen. Im Süden aufgeheitert, nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte im Nordwesten 15 bis 23, sonst 21 bis 26 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunehmend sonnig, in der Südosthälfte Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 8 bis 14 Grad, ganz im Südosten bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag heiter bis wolkig, in der Nordhälfte einzelne Schauer. 9 bis 14 Grad.