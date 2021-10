Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Ostflanke eines Hochs über Benelux strömt erwärmte Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland und gerät hier zunehmend unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden bedeckt mit etwas Regen. Sonst wolkig oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte stark bewölkt, gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach teils zögernder Nebelauflösung wolkig oder locker bewölkt, an den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen 12 bis 17 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter bis wolkig, im Südwesten länger sonnig. Im Nordosten Regen oder Sprühregen. 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.