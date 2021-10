Das Wetter: In der Nordhälfte bedeckt, gebietsweise Regen. In der Südhälfte nach teils zögernder Nebelauflösung wolkig oder locker bewölkt, an den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen 12 bis 17 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Südwesten länger sonnig. Im Nordosten Regen oder Sprühregen. 10 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen über das gesamte Land ausgreifende dichte Bewölkung mit Regen. Länger trockene Abschnitte mit etwas Sonne am ehesten im äußersten Osten und an den Alpen. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.