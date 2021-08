Das Wetter: Nachts wenige Wolken oder klar, örtlich Nebel. Ganz im Süden bewölkt. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag im Norden zunehmend bedeckt, zeitweise etwas Regen. Im Süden meist sonnig. Temperaturen 19 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnde bis starke Bewölkung, in der Mitte und in der Osthälfte Schauer und einzelne Gewitter. Sonst etwas Sonne und trocken. 17 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.